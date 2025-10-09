San Clemente cambia passo. Arrivano due ’zone 30’ in città

A San Clemente si cambia passo. Dal 15 ottobre scatterà una sperimentazione lunga sei mesi che ridisegnerà la viabilità cittadina. Il nuovo piano prevede infatti l’introduzione di sensi unici strategici, la creazione di corsie pedonali protette e l’istituzione di due zone a 30 km/h. Una rivoluzione dolce, ma necessaria, come spiega la sindaca Mirna Cecchini, che chiarisce da dove nasce il progetto: "La sperimentazione nasce a seguito dell’esame effettuato sulle principali arterie che negli anni hanno visto aumentare in maniera considerevole il flusso dei veicoli sulle direttrici mare-monte-mare e lungo la SP35 - Via Tavoleto".

"L’obiettivo del progetto – prosegue la sindaca – è quello di programmare interventi atti a garantire il transito dei mezzi, dei pedoni e dei ciclisti aumentando i criteri di sicurezza e spostamento protetto. E questo specie in prossimità delle aree ad alta densità abitativa".

Il periodo di prova prevede diversi interventi. Il più significativo riguarda via Cerro e via Maggio, che in alcuni tratti diventeranno a senso unico. Questa modifica permetterà di ricavare un percorso pedonale protetto. Nella parte di via Cerro compresa tra via X Agosto e via Maggio, la carreggiata sarà ristretta per lasciare una fascia pedonale, separata dal traffico grazie anche all’installazione di dossi rallentatori e all’introduzione del limite di velocità a 30 km/h.

Un altro punto delicato è l’incrocio tra via Cerro e via Manzoni, dove verrà realizzata un’aiuola spartitraffico per rendere più sicura la manovra di svolta, soprattutto nelle ore di maggiore transito. Alla rotatoria tra via Tavoleto e via Ca’ Togni verrà invece potenziata la segnaletica luminosa, per rendere l’incrocio più visibile nelle ore notturne.

In via Santi verrà istituita una vera e propria zona 30, con lo scopo di abbassare la velocità dei veicoli e mettere in maggiore sicurezza pedoni, ciclisti e residenti.