San Clemente è un paese per giovani

San Clemente è un comune per giovani. In un’Italia che invecchia, il piccolo paese sulle colline riminesi va in controtendenza: nel 2023 i ragazzi sotto i 14 anni hanno superato gli over 65, 13% contro 12,9%. Un dato minimo sollo in apparenza, che parla invece di un’inversione demografica significativa: l’unico caso in tutta la provincia di Rimini. È il segno di una comunità che riesce ancora ad attrarre famiglie, a creare condizioni favorevoli per chi sceglie di costruire il proprio futuro in un paese di dimensioni umane. "I numeri non sono solo statistiche – afferma il vicesindaco Christian D’Andrea – ma raccontano la trasformazione profonda di una società". La provincia di Rimini, come gran parte del Paese, vive l’effetto congiunto di due forze: una longevità crescente, conquista di civiltà, e un calo costante delle nascite, figlio dell’incertezza economica e della precarietà. In questo scenario, San Clemente dimostra che un’altra strada è possibile, che la vitalità demografica può rinascere se le condizioni lo permettono. Dieci anni fa era tutto diverso invece: qui gli anziani superavano nettamente i giovanissimi. Oggi l’equilibrio si è capovolto, grazie a un contesto dove la casa è accessibile, i servizi funzionano e la qualità della vita rimane alta. Laddove si può crescere, lavorare e mettere radici, le famiglie tornano a scommettere sul futuro. Ma i piccoli comuni, avverte D’Andrea, non possono farcela da soli. "Possono essere laboratori di innovazione sociale, ma servono investimenti, infrastrutture e una rete di sostegno concreta da parte di Provincia e Stato". Case, scuole, trasporti, sanità, uffici postali, bancomat: servizi che segnano la differenza tra una comunità viva e una condannata al declino. San Clemente dimostra che il futuro non appartiene solo alle città. Può nascere anche qui, nei luoghi dove la comunità è ancora una parola piena di significato. "Noi ci siamo – conclude D’Andrea – ma dobbiamo essere lasciati soli".

f.t.