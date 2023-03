San Clemente si candida a capitale del vino: pronto un dossier per primeggiare in Europa

Il Comune di San Clemente si candida a Capitale Europea del Vino 2024. Sarà infatti l’anno in cui Recevin, la rete comunitaria delle 800 città del vino, assegnerà il riconoscimento a una città italiana. L’annuncio sarà dato dalla sindaca Mirna Cecchini venerdì 10 marzo, alle 11, nella sede della Fondazione Carim, a Palazzo Buonadrata, a Rimini. Il dossier di candidatura è stato preparato dal Comune e dal “Comitato promotore dell’Ambasciata delle città del vino d’Europa” di via Soardi a Rimini e dovrà essere presentato entro il 28 aprile 2023. La candidatura contiene un ricco calendario di eventi che si aggiungono alla tradizionale Sagra del Vino di maggio e a “Note di Vino” manifestazione ultraventennale di luglio dedicata al vino di qualità e alla musica. Fra le iniziative collaterali: la presentazione delle cartoline “I Vini dei Sogni e dell’Amarcord” a cura degli Allievi della Libera Accademia di Belle Arti di Rimini, iniziative enogastronomiche per i 180 anni della nascita del turismo balneare - idroterapico, il ricordo dell’enologo Attilio Arlotti, considerato uno dei padri della DOC “Colli di Rimini”. Fra i principali obiettivi: rafforzare le attività di sensibilizzazione alla cultura e alla tradizione del vino, mobilitare e coinvolgere i cittadini e i turisti con visite alle cantine e ai produttori, stringere legami con le altre regioni vitivinicole europee, sviluppare la cooperazione, valorizzare la città e il suo territorio.