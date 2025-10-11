San Gaudenzo unisce la comunità. Tra fede, fraternità, civiltà e cultura

Non solo una ricorrenza religiosa, ma un momento identitario per l’intera città. Martedì 14 ottobre Rimini onora San Gaudenzo, patrono della città e della diocesi, con una giornata di celebrazioni che intrecciano fede, cultura e impegno civile. La solennità, presieduta dal vescovo Nicolò Anselmi, segnerà anche l’apertura ufficiale del nuovo anno pastorale. Ma la diocesi ha deciso di programmare alcune iniziative, in onore del santo patrono. Si comincia domani, con il tradizionale ‘Concerto per la solennità di San Gaudenzo’, alle 21 al Tempio malatestiano. Giunto alla sua diciottesima edizione, il concerto dal titolo ‘Mozart esultate giubilate’, è promosso dalla diocesi, in collaborazione con la Cappella musicale malatestiana. Il coro sarò diretto dal maestro Filippo Maria Caramazza e vedrà l’esibizione dell’orchestra e del coro della Cappella Musicale Malatestiana, con i soprani Federica Livi e Isabella Orazietti, il contralto Daniela Bertozzi, il tenore Marco Mustaro e il basso Li Shuxin. Il concerto prevede l’esecuzione di tre componimenti di Mozart: ‘Exultate jubilate’, ‘Sub tuum presidium’ e la ‘Missa brevis’. Per martedì, invece, sono programmati tre incontri, uno la mattina e due al pomeriggio. Alle 10.30, sul sagrato della parrocchia di San Gaudenzo, in piazza Mazzini, si terrà la messa solenne dedicata al patrono della città e della diocesi con la celebrazione presieduta dal vescovo Nicolò Anselmi, concelebrata dal parroco don Aldo Amati e da diversi sacerdoti che hanno prestato servizio o sono originari della parrocchia. Nel santo vescovo e martire San Gaudenzo, la diocesi e la città ritrovano le radici della storia cristiana locale. La festa di San Gaudenzo segna inoltre l’inizio ufficiale del nuovo anno pastorale. Sempre martedì poi, alle 16, in sala San Gaudenzo – sede della curia vescovile –, è previsto il tradizionale incontro con le autorità civili e militari cittadine, in un dialogo fraterno che vuole proporre spunti di riflessione per la città. Si tratta di un momento di scambio tra il mondo laico e quello religioso, con un’ottica di condivisione e fratellanza. Al duomo, poi, alle 17.30 si svolgerà la solenne concelebrazione eucaristica. Ai fedeli partecipanti è concesso il dono dell’Indulgenza plenaria.

Andriy Sberlati