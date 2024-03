San Giovanni ‘benedice’ i dossi stradali

In via Crocetta i dossi installati di recente resteranno dove sono anche nei prossimi mesi. Non solo. Da quanto si è appreso ne verrà installato uno nuovo nel tratto di strada che va verso il mare. Questa la sintesi dell’incontro avvenuto nei giorni scorsi tra il sindaco di San Giovanni, Daniele Morelli, gli assessori alla viabilità, Nicola Gabellini, e ai lavori pubblici Gianluca Vagnini, con i residenti del quartiere. "Nella prima fase sono stati installati, in via sperimentale, tre dossi per rallentare il traffico _ spiega l’amministrazione comunale marignanese in una nota _ e nel corso dell’incontro pubblico abbiamo verificato l’opinione dei residenti, che, pur confermando un incremento di traffico sulla strada, hanno ritenuto la soluzione proposta efficace perché favorisce la riduzione della velocità dei mezzi, e concordano con l’ amministrazione per la necessità di ricollocare un dosso in più verso mare per aumentare la funzione di rallentamento della circolazione stradale".

Ma l’amministrazione di San Giovanni in Marignano tiene anche anche a precisare che "l’occasione per la realizzazione del futuro dosso si combinerà con gli interventi di manutenzione del manto stradale che si svolgeranno come previsto nei prossimi mesi".

Intanto via Crocetta è diventata un’importante arteria di collegamento tra il mare e l’entroterra, anche per via della recente realizzazione della nuova rotatoria sulla Statale 16 che immette proprio nella strada marignanese che collega Cattolica a San Giovanni.

lu.pi.