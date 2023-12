San Giovanni dà via libera al bilancio di previsione: "Pronti quasi due milioni per le politiche sociali"

Nel consiglio comunale di giovedì sera è stato approvato il bilancio di previsione 2024 per San Giovanni, e sarà l’ultimo dell’amministrazione Morelli visto che nel maggio 2024 si andrà al voto.

"Continuiamo a credere che valori come partecipazione, condivisione e trasparenza siano fondamentali per una comunità unita e per questo ogni giorno ci impegniamo – ribadisce proprio il sindaco Daniele Morelli – il primo aspetto rilevante da sottolineare è che nonostante i periodi di difficoltà e gli incrementi dei costi, la pressione fiscale rimane invariata e resta confermata la soglia di esenzione dell’addizionale Irpef fino a 10.000 euro di reddito. Dall’altro lato continuano ad essere importanti gli stanziamenti previsti per i servizi alla persona ed in particolare sono previsti oltre 1.800.000 euro per le politiche sociali e il diritto allo studio. Nonostante le molteplici emergenze degli ultimi anni vogliamo continuare a garantire la qualità dei servizi e le possibilità di accesso per tutti".

Per quanto riguarda i lavori pubblici, per il 2024 si prevede la realizzazione di una pista ciclabile per arrivare in sicurezza dal centro storico allo stadio comunale. Importante è infine l’attenzione verso la tutela ambientale. Grazie ai fondi PNRR, circa 400.000 euro, sarà inoltre possibile ultimare l’intervento di bonifica del sito inquinato ex-Metalcrom. "Si continua ad investire attraverso progetti sostenuti e finanziati da enti – conclude l’amministrazione comunale di San Giovanni in Marignano – che permettono dunque la diminuzione del debito pubblico, limitando l’utilizzo di risorse proprie del Comune".

lu.pi.