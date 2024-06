San Giovanni, è toto giunta. I nomi in lizza

A San Giovanni è già tempo di toto giunta e dopo alcune sorprese, con alcuni giovani candidati al consiglio comunale molto votati nel centrosinistra, pare proprio che la neo sindaca Michela Bertuccioli possa dare spazio all’esperienza in alcune deleghe chiave. In pole per un posto da assessore c’è Nicola Gabellini, recordman di preferenze con 293 voti, e già assessore con il sindaco Morelli. Per lui potrebbe arrivare una conferma alla Polizia municipale e soprattutto alle Attività economiche che ha seguito negli ultimi anni con progetti, finanziamenti e politiche di sviluppo. Altro nome caldo potrebbe essere proprio quello della segretaria Pd, Francesca Pieraccini, tra gli artefici di questa vittoria elettorale, e che ha ottenuto 117 preferenze: potrebbe ricoprire la carica di assessore al Bilancio. Sempre nel campo del possibile, ma non ufficiale, perché non arrivano conferme da Palazzo, altri due nomi piuttosto probabili sarebbero Leonardo Mariani (101 preferenze), consulente in tematiche europee ed urbanistiche, che potrebbe ricoprire il delicato ruolo di assessore all’Urbanistica e ai Lavori pubblici con un piano urbanistico generale tra le priorità della prossima amministrazione, mentre c’è ancora molta incertezza per il quarto assessore, ma potrebbe spuntarla Federica Cioppi, esperta di amministrazione pubblica, dipendente comunale a Gabicce Mare, e probabile assessore a Cultura, Politiche sociali e Turismo. Ma la sindaca Michela Bertuccioli non conferma nulla, anzi ribadisce: "Voglio consultare tutto il mio gruppo e coloro che mi hanno sostenuto _ dice la prima cittadina _ fare le valutazioni necessarie per capire chi con le proprie competenze è in grado di ricoprire ruoli che richiedono una certa preparazione. Credo che si debba partire anche dall’ampio consenso che i nostri giovani hanno raccolto e dunque riflettere anche su questo elemento. Poi naturalmente alcune figure di esperienza le conosciamo e sono un vantaggio per la squadra. Ma serviranno anche competenze nuove, perché penso anche a deleghe nuove legate ad un mondo che cambia come cambiano anche le esigenze di questa società". Tra i giovani da segnalare come Lorenzo Bartolini abbia raccolto 180 voti, Giorgia Fraternali 131, Dario Casali 83 e Samuele Cinquilli 75, Luca Gessaroli 65 ed Elena Sanchi 57. Per alcuni di loro, al momento fuori, potrebbero aprirsi le porte del consiglio comunale, se altri più votati in lista fossero scelti come assessori.

Luca Pizzagalli