Il conto alla rovescia per le elezioni amministrative del 2024 è cominciato anche a San Giovanni in Marignano. Nel centrosinistra salgono le quotazioni come candidata a sindaco di Michela Bertuccioli, attuale vicesindaco ed assessore alla cultura. Figura di spicco della maggioranza, da sempre in orbita Pd, sulla candidatura della Bertuccioli – stando ai ben informati – l’accordo della coalizione è molto vicino. Dovrebbe essere lei l’erede del sindaco uscente Daniele Morelli.

Psicologa e psicoterapeuta, la Bertuccioli è al centro di numerosi progetti e ha ricoperto vari incarichi nella politica locale e territoriale. Negli ultimi dieci anni con la giunta Morelli ha raggiunto vari obiettivi sia nell’ambito culturale sia in quello sociale: dalla Notte delle streghe alla consulta delle associazioni sociali e di volontariato e sociali fino agli interventi per la bibilioteca. Anche nell’ambito sociale è sempre molto attiva e attenta, e vanta buoni rapporti con diverse associazioni. Negli ultimi tempi è stata inoltre al centro delle politiche sanitarie di zona e ai vertici del distretto socio-sanitario di Rimini Sud.

Una candidatura femminile anche a San Giovanni, dopo l’elezione di Franca Foronchi a Cattolica e Daniela Angelini a Riccione, pare unire le varie anime del centrosinistra, sempre vincente nelle ultime tornate elettorali marignanesi. In questo momento bocche cucite dalla coalizione sul nome della Bertuccioli. Ma il suo nome sta circolando già da diverse settimane e pare che non manchi molto all’intesa e all’annuncio della candidatura. Ormai tutti gli indizi portano a lei per la corsa delle comunali 2024 a San Giovanni, in un territorio che è in forte espansione urbanistica, culturale ed economica.

San Giovanni negli ultimi anni ha infatti conosciuto una crescita significativa anche da un punto di vista demografico e dello sviluppo con tante realtà associative di primo piano (dalla Pro Loco fino all’associazione Pacassoni, per citarne alcune). In rampa di lancio vi sono alcuni progetti pubblici importanti: la nuova scuola elementare, le vasche di laminazione per il fiume Ventena, gli impianti sportivi e culturali e poi il cosiddetto ’compartone’. Senza dimenticare gli interventi sulle strade.

Proprio la recente nuova viabilità con ponte su via Brenta e rotatoria sulla Statale 16 ha reso ancor più vicina San Giovanni alla Riviera e a Riccione.

Luca Pizzagalli