Il progetto comparto C2-4, conosciuto come ‘compartone’, a San Giovanni in Marignano, è oramai in fase di decollo grazie alle modifiche presentate dalla proprietà che soddisfano l’amministrazione comunale: quest’ultima, nei giorni scorsi, ha ricevuto il piano definitivo. "Facendo seguito agli atti del consiglio comunale che hanno ridotto di quasi 23 il numero di alloggi del vecchio ‘compartone’ – spiega l’amministrazione comunale marignanese – la proprietà ha depositato nei giorni scorsi il progetto definitivo da sottoporre agli enti per l’approvazione. Il progetto prevede unità immobiliari (circa 8.900 metri quadrati complessivi) caratterizzate da molto verde privato e configurate in larga parte in villette mono e bifamiliari, con alcune unità in quadri-familiare. Sono previste inoltre 8 palazzine che saranno vendute a prezzi ridotti (edilizia convenzionata per circa 5mila mq) a seguito di appositi bandi pubblici per giovani coppie o altre categorie che saranno successivamente individuate".

Previste numerose opere pubbliche annesse: "Tra gli oneri a carico dell’attuatore – prosegue l’amministrazione comunale – è prevista anche la realizzazione di una nuova strada parallela alla via Spesso che permetterà al traffico pesante di evitare il centro del capoluogo, e sulla quale troverà sede anche un nuovo supermercato. Ma il progetto rispetterà la quantità e qualità degli spazi verdi richiesti. La proprietà, seguendo le prescrizioni del consiglio comunale, ha infatti affidato a professionisti qualificati la progettazione". Nel dettaglio: "Tutto attorno troveranno spazio aree gioco per i più piccoli, oltre a zone per i più grandi e gli adulti – ribadiscono il sindaco Daniele Morelli e l’assessore ai Lavori Pubblici Gianluca Vagnini – Verrà realizzato un grande parco di oltre 30mila metri quadrati, una vera e propria ‘fabbrica’ dell’ossigeno alberata".

Luca Pizzagalli