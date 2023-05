San Giovanni in Marignano fa il pieno di eventi E l’amministrazione va a caccia di sponsor

Il Comune di San Giovanni in Marignano va a caccia di sponsor per i suoi eventi principali: La Notte delle Streghe (21-25 giugno), il Capodanno del Vino (24 settembre) e L’Antica Fiera di Santa Lucia con gli eventi natalizi (8-9-10 e 13 dicembre) e altro ancora. "Per valorizzarne la qualità ed avere l’occasione di promuoverli al meglio, il Comune – spiega l’amministrazione comunale – ha deciso di aprire due bandi per la raccolta di sponsor: uno diretto, per intercettare sponsorizzazioni finanziarie e tecniche dalle realtà del territorio, ed uno per individuare un soggetto che si occupi di intercettare sponsor importanti per La Notte delle Streghe, il principale evento". E ancora: "In questo modo si mira a favorire l’innovazione dell’organizzazione e a realizzare maggiori economie, maggiori entrate, e garantire dunque una migliore qualità delle proposte in programma, in cambio della promozione dell’immagine. Riteniamo che questa possa essere un’importante opportunità per il Comune, ma anche per i privati che hanno possibilità di scegliere eventi riconosciuti per promuoversi e nel contempo favorire la realizzazione e la promozione di iniziative che sono il reale volano per la ripresa dell’economia e della promozione del nostro territorio".