San Giovanni punta sull’identità: "Un nuovo logo per la promozione"

San Giovanni sempre più Granaio dei Malatesta e cuore pulsante della Valconca, con un progetto di marketing territoriale volto a valorizzare e promuovere le caratteristiche di un luogo di collegamento tra mare e collina, tra viti, spighe e ulivi, rocche e borghi medievali, elementi che sono stati reinterpretati e reinseriti nel nuovo logo di promozione, presentato ieri mattina al Teatro Massari. In chiave futura si lavorerà a maggiori collegamenti viari, ad intensificare la rete di bed and breakfast, ed agriturismi, presenti sul territorio, a rilanciare lo sport anche come contenitore di eventi turistici.

"Cominciamo un nuovo percorso di posizionamento strategico attraverso la scelta di un logo che rappresenta i nostri tratti identitari e la nostra storia – dichiara l’assessora al turismo e cultura di San Giovanni, Federica Cioppi – Facciamo parte della rete dei Borghi più belli d’Italia, abbiamo tutte le caratteristiche più ricercate dal viaggiatore contemporaneo, italiano e straniero, che chiede esperienze autentiche che lo immergano nella cultura e nelle tradizioni del luogo che visita. Dotarsi di un logo-tipo per rimarcare i caratteri distintivi di San Giovanni in Marignano è un passaggio necessario per consolidare e potenziare il senso di aggregazione e appartenenza, per poi lanciarci in un progetto di promozione che comprenda una visione di territorio più vasta, una nuova comunicazione che ci qualificherà maggiormente nel progetto di marketing territoriale, insieme alla costa e alla destinazione Valconca, Valle delle vacanze".

Saranno recuperate e rilanciate, anche con materiale virtuale, le oltre 128 fosse granarie ipogee, che di fatto percorrono il sottosuolo del Comune marignanese. Tra gli elementi caratterizzanti la nuova immagine ci sono la rosa malatestiana, a ricordare appuntato la storia del granaio della Signoria dei Malatesta e le sue fosse ipogee, il colore delle spighe dorate, che riporta alla ricchezza agricola del territorio, le fasi lunari, che hanno guidato per secoli i saperi contadini, determinando i tempi di semina, raccolto e potatura. Luigi Cambrini di Simbiosi Group, ha curato il progetto grafico, e lo ha presentato al pubblico presente.

"Vogliamo rafforzare il senso di appartenenza della comunità – spiega la sindaca Michela Bertuccioli – promuovere la nostra immagine come luogo di storia, cultura e autenticità, sostenere il patrimonio agricolo e lo sviluppo economico, comunicare in modo efficace con i cittadini e gli operatori, aumentare i collegamenti con la Valconca e per creare maggiori sinergie anche con gli altri Comuni, crediamo fortemente nell’entroterra e nel suo rilancio culturale e turistico".

Luca Pizzagalli