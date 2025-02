San Giovanni sogna la Coppa Italia. Esodo a Bologna per la finalissima

di Luca PizzagalliUn esodo mai visto prima in Valconca per motivi sportivi: quasi 800 persone, con 4 pullman e oltre 180 auto, si apprestano a partire alla volta della Unipol Arena di Bologna domenica per assistere alla finale di Coppa Italia di serie A2 tra la Omag Mt San Giovanni, squadra del paese, e Trento. Ma San Giovanni, storico borgo dell’entroterra, con circa 9.500 abitanti, è pronto a vivere una giornata a suo modo storica, grazie ad una squadra di pallavolo che veleggia in testa alla classifica di serie A2 e lancia ra la scalata alla Coppa nazionale.

Sarà presente anche una delegazione dell’amministrazione comunale con sindaca Michela Bertuccioli e vicesindaco Nicola Gabellini: "Saremo in trasferta proprio con i tifosi – conferma la sindaca – con noi ci sarà anche il consigliere comunale Samuele Cinquilli, in rappresentanza del consiglio comunale. Saremo proprio con i tifosi sul pullman. Abbiamo anche noi il desiderio di immergerci completamente in questa atmosfera ed in questa splendida giornata, abbiamo diffuso l’informazione proprio per avere più partecipazione possibile in un giorno che resta un’occasione unica per riconoscere l’importanza di questa esperienza sportiva che conferma come i marignanesi con passione e senso di appartenenza abbiano creato davvero qualcosa di importante. Saremo sotto i riflettori sportivi a livello nazionale e dobbiamo tutti noi esserne orgogliosi".

Sarà la quarta finale di Coppa Italia A2 per una società che in 9 anni ha compiuto davvero un piccolo grande miracolo sportivo mantenendo ad altissimi livelli la pallavolo locale e portandola in questa stagione a sfiorare il grande sogno della promozione in serie A1. Tutto l’entusiasmo e la partecipazione, infatti, si spiegano anche con i risultati straordinari che vedono la squadra prima nel girone A ed ora pronta a lanciarsi nella fase della Pool Promozione con ambizioni giustificate. E per tutto il territorio è un ritorno di immagine enorme, grazie anche a sponsor ed imprenditori privati che ci hanno creduto e ci credono. Di recente il presidente Stefano Manconi sul tema della promozione in serie A1 ha ribadito: "Noi ci crediamo, giochiamo per vincere. Poi ne riparleremo a fine stagione. Certamente la serie A2 ha un budget molto inferiore alla serie A1 e qualora si dovesse parlare di serie A1 tutto il tessuto socio-economico locale dovrà farci capire se è interessato ad un palcoscenico del genere, ma facciamo un passo alla volta". Intanto sotto con la Coppa e con un esodo davvero da ricordare.