San Giovanni, torna la millenaria fiera di Santa Lucia

La millenaria Fiera di Santa Lucia è pronta a tornare a San Giovanni: dal 13 al 15 dicembre sarà possibile trovare nelle vie del centro tanti prodotti, dall’artigianato artistico alla gastronomia ed al prodotto tipico, dalle idee regalo agli addobbi ed altri articoli natalizi per rinnovare questa antichissima tradizione, con oltre 40 espositori nelle vie e piazze del Borgo fino alla Galleria Marignano. Il borgo sarà illuminato a festa con le luminarie natalizie accese. Con la sua impostazione di tradizionale di fiera di paese, Santa Lucia è un’iniziativa sempre attesa, per la celebrazione della santa patrona della vista ed per la vocazione contadina del borgo di San Giovanni in Marignano. Venerdì 13, nel rispetto della tradizione liturgica, la giornata sarà dedicata alla santa patrona, a partire dalla tradizionale messa nella chiesa di Santa Lucia.