San Giovanni va a caccia di sponsor per rifare le rotonde

Il Comune di San Giovanni in Marignano cerca sponsor e partnership con privati per tutelare al meglio le aree verdi all’interno delle rotatorie stradali, piccole aree verdi e fioriere. E’ stato pubblicato nei giorni scorsi il bando volto a migliorare la qualità e il decoro degli spazi urbani in un’ottica di collaborazione virtuosa e sostenibilità economica. "L’iniziativa consente al Comune di ricercare sponsor, pubblici o privati – spiega l’amministrazione comunale – per la progettazione, realizzazione e manutenzione di aree verdi mediante contratti di sponsorizzazione". Le aree interessate dall’intervento sono 15 rotatorie comunali e 5 rotatorie che si trovano lungo la strada provinciale 17. Le proposte, complete di relazioni tecniche, elaborati grafici e piani manutentivi, potranno essere presentate fino alle ore 13:00 del 25 agosto 2025.