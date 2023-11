San Giuliano verde e blu via libera ai progetti da 10 milioni di euro

La trasformazione verde e blu di San Giuliano: la giunta approva alla progettazione per quattro dei 7 interventi previsti, a partire dal boulevard stile lungo Senna. Con riqualificazione e rigenerazione di un’area strategica, anello di congiunzione tra nord e sud della costa e con il centro della città. Su questo comparto si concentrano in particolare gli interventi previsti nella strategia urbana Atuss del Comune. Obiettivi che si traducono in sette azioni specifiche del valore di 10,5 milioni di euro, di cui l’80% (8,4 milioni) finanziato attraverso le risorse disponibili dai fondi Fesr e Fse+ e il restante in capo al Comune.