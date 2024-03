San Giuseppe, messa in Duomo. E poi festa con l’aperi-papà

Da un incontro fra il vescovo Nicolò e un gruppo di padri di famiglia e dalla concomitante proposta di Confartigianato di Rimini, è nata l’idea di dare risalto alla Festa dei Papà, tramite due iniziative nella settimana dedicata a San Giuseppe. Colui che ha sostenuto e protetto Maria, che ha tenuto in braccio, curato ed insegnato un mestiere a Gesù, è una delle persone più amate e venerata nel mondo. La protezione di San Giuseppe sarà invocata in una S. Messa solenne oggi alle 18.30 in Basilica Cattedrale presieduta dal Vescovo di Rimini, mons. Nicolò Anselmi (foto), animata dai papà e dalle categorie di artigiani della provincia di Rimini, a cui tutte le famiglie sono caldamente invitate. Subito dopo la celebrazione eucaristica per festeggiare insieme sarà organizzato un “Aperi-papà”, offerto da Confartigianato: sarà un momento conviviale ove potersi salutare e scambiarsi esperienze sul vissuto di sposi e papà in ambito famigliare e lavorativo. La sfida è proprio quella di riscoprire e amalgamare, sull’esempio di San Giuseppe, una paternità fatta di cura della propria sposa, dei figli donati e di costruzione giorno dopo giorno, da “artigiani”, di una società migliore. La seconda iniziativa è la proiezione, in anteprima a Rimini, del docu-film dal titolo "Cuore di padre", in programma venerdì 22 marzo alle ore 20:45 al cinema Tiberio (S. Giuliano di Rimini) sul carisma e l’influenza di San Giuseppe sulle persone e sulle comunità sparse in tutto il mondo. Da alcuni anni anche in Italia sta crescendo il pellegrinaggio dei papà con metà La Verna. Anche quest’anno si terrà dal 20 al 23 giugno secondo vari “capitoli” (gruppi) da tutta Italia, sulle orme e sentieri di San Francesco, a 800 anni dalla stigmate donatagli da nostro Signore.