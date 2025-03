San Gregorio al via, Valconca in festa

Si è alzato il sipario, ieri, sull’edizione 2025 dell’Antica Fiera di San Gregorio. Un evento storico e sociale, un punto di riferimento per il mondo agricolo, commerciale e culturale della Valconca e dell’intera Romagna. Attese per 8 giorni oltre 30-40mila persone per la durata di tutta la manifestazione che si concluderà domenica prossima. Ieri in mattinata, al padiglione fieristico, l’apertura degli stand della rassegna ‘Paesi d’amare’, dedicata alle pro loco della provincia di Rimini e alle eccellenze del territorio. Nel pomeriggio, alla presenza della consigliera regionale Alice Parma, del sindaco Giorgio Ciotti e di Sandro Perini (Araer), si è svolta la cerimonia di inaugurazione nella cornice del Foro boario, dando ufficialmente il via a nove giorni di esposizioni, spettacoli ed eventi che animeranno il centro cittadino fino al 16 marzo. Cuore pulsante della manifestazione sarà, come da tradizione, il Foro boario, che ospita la Mostra interprovinciale di bovini, ovini e cavalli (per tre giorni: ieri, oggi e mercoledì) oltre a suggestive dimostrazioni equestri. Accanto al settore zootecnico, il mercato fieristico accoglierà centinaia di espositori, mentre il grande luna park e le caratteristiche osterie temporanee offriranno momenti di divertimento e degustazioni dei sapori tipici della Romagna. Un appuntamento imperdibile per visitatori di tutte le età, unendo tradizione e innovazione in un mix perfetto di cultura, enogastronomia e intrattenimento. Riflettori puntati anche sul teatro-auditorium della Fiera, intitolato a Pina Renzi, celebre attrice e regista nata a Morciano di Romagna, con la partecipazione ieri sera del regista Pupi Avati e del critico Steve Della Casa, e con lo spettacolo speciale ‘Pina Renzi. Indimenticabile e fantastica’, un viaggio tra documenti d’epoca, performance artistiche e testimonianze sulla carriera dell’attrice, a cura della compagnia Città Teatro.

Tra le novità dell’edizione 2025 la San Gregorio arena, uno spazio a cura della pro loco di Morciano, allestito in via Bucci e interamente dedicato all’intrattenimento, alla musica e alla gastronomia di strada. Ogni giorno, a partire dalle 17, Radio Sabbia trasmetterà in diretta dall’Arena, creando un’atmosfera coinvolgente per il pubblico, mentre la serata proseguirà con concerti live e dj-set fino a notte fonda.

Luca Pizzagalli