San Gregorio, ecco il programma Taglio del nastro con Calvano

Manca una settimana all’Antica Fiera di San Gregorio. L’appuntamento più atteso della Valconca farà tappa a Morciano dal 4 al 12 marzo prossimi. Le vie del paese saranno animate come vuole la tradizione dagli stand dei venditori ambulanti e dalle giostre del luna park, ma anche da appuntamenti con lo sport, l’arte e la cultura. Sarà possibile riscoprire le tradizioni del mondo contadino con le mostre di mezzi agricoli o sbizzarrirsi con le proposte di street food o brindare nelle osterie temporanee. Riflettori puntati sul Foro Boario, vero cuore pulsante della manifestazione millenaria, con le tradizionali mostre e i concorsi dedicati a bovini, ovini e cavalli. Dall’11 al 12 marzo, sono in arrivo allevatori da tutta la Regione, pronti ad eleggere i migliori esemplari dell’Emilia-Romagna. Il sipario su San Gregorio si alzerà però già a partire da sabato. Inaugurazione al padiglione fieristico di via XXV Luglio, con il taglio del nastro dell’esposizione campionaria. Poi il concerto delle "Note in festa" dell’istituto comprensivo ’Valle del Conca’ e la premiazione delle eccellenze morcianesi sul palco dell’auditorium. Saranno presenti l’assessore regionale Paolo Calvano e il sindaco Giorgio Ciotti. La sera sarà invece in scena "Kirkos" (ingresso libero), spettacolo del maestro Fabio Masini per cantanti, narratore, orchestra e artisti. Un omaggio al mondo del circo, che sarà raccontato attraverso la musica. Fino al 12 marzo, sul palco dell’auditorium si alterneranno quindi musica, spettacoli teatrali e commedie dialettali per il divertimento del pubblico. L’8 marzo spazio a Natalino Balasso con "Balasso fa Ruzante" (ingresso a pagamento). Il 10 marzo sarà invece la volta di Peppe Servillo con "Carosonamente" (ingresso a pagamento). Da non perdere, nel weekend del 10-12 marzo, l’appuntamento con il Morciano Wine Festival e le cantine emergenti.