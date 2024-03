San Gregorio, espositori flagellati dai furti. Ma il Comune: "Rafforzata la sicurezza"

Segnalazioni da parte di alcuni standisti riguardanti episodi di furti e vandalismi nell’ambito dell’Antica Fiera di San Gregorio hanno creato diverse polemiche negli ultimi giorni e addirittura un’azienda (Squadrani) di mezzi agricoli ha lasciato anzitempo la fiera di Morciano. "Ci siamo dovuti tutelare – conferma Daniele Squadrani – smontando il nostro stand per prevenire danni ai mezzi esposti". Ieri il Comune di Morciano ha diffuso un comunicato stampa dove ha cercato di rasserenare gli animi e spiegare la situazione: "Rispetto al 2023, nel corso dell’edizione 2024 si è provveduto a potenziare il servizio di vigilanza notturna affidato ad una ditta incaricata – spiega l’amministrazione comunale morcianese – con un incremento del monte ore oltre il 30% e la presenza di due pattuglie (a fronte di una sola pattuglia dell’edizione 2023) che hanno avuto l’indicazione di muoversi all’interno del perimetro della Fiera per svolgere attività di monitoraggio e vigilanza". E poi ancora: "A fronte di esigenze finanziarie di bilancio che hanno portato ad una revisione di alcuni aspetti organizzativi della Fiera – prosegue il comunicato – il Comune non solo ha deciso di mantenere inalterate risorse destinate alla vigilanza, ma le ha persino incrementate per poter meglio rispondere alle richieste e alle segnalazioni degli operatori. Considerati i recenti episodi, l’amministrazione comunale ha comunque provveduto a contattare la ditta incaricata del servizio per un confronto sulle criticità emerse e poter fornire una ricalibrazione del servizio di vigilanza. Ciò detto, occorre compiere alcune doverose considerazioni sulla natura dell’Antica Fiera di San Gregorio, la cui estensione coinvolge buona parte del centro urbano di Morciano di Romagna. La grande ampiezza del perimetro adibito alla manifestazione e la presenza di numerosi operatori rendono dunque più complicate le attività di monitoraggio e sorveglianza. Il persistere di alcune criticità, nonostante gli sforzi compiuti per il rafforzamento della vigilanza, mettono l’amministrazione comunale nelle condizioni di dover compiere alcune opportune valutazioni circa la prossima edizione, del 2025".