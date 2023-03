San Gregorio, fiera al gran finale È l’ora delle mostre degli animali

Ai nastri di partenza il weekend conclusivo dell’edizione 2023 dell’Antica Fiera di San Gregorio. Un’edizione, quella di quest’anno, che complice anche il bel tempo è stata premiata da un grande successo di pubblico, che dallo scorso 4 marzo ha affollato le vie del centro di Morciano di Romagna, le piazze, i locali e gli spazi espositivi del padiglione fieristico di via XXV Luglio.

Il weekend di San Gregorio è già cominciato ieri con il Morciano Wine Festival: al padiglione fieristico un tour con calice alla mano per conoscere le tipicità e le eccellenze vinicole dei territori e delle Regioni italiane, con la partecipazione dei vignaioli delle piccole realtà emergenti e di quelle già affermate. Alle 21, sul palco dell’Auditorium della Fiera, si sono esibiti Peppe Servillo & Solis String Quartet con ’Carosonamente’, omaggio musicale a Renato Carosone.

Oggi e domani invece i riflettori saranno puntati sull’evento clou della Fiera. Il Foro Boario di via Stadio prenderà vita con le mostre di bovini, ovini e cavalli e gli spettacoli equestri che lasceranno il pubblico senza fiato. In arrivo allevatori da tutta la Regione Emilia- Romagna per un appuntamento che fa rivivere le tradizioni millenarie che da sempre caratterizzano San Gregorio. Domenica a partire dalle 11 premiazione dei migliori esemplari e consegna dei premi. Nella stessa giornata, in via Stadio, andrà in scena anche ’Valconca Tractor’: prima esposizione macchine agricole dei trattoristi romagnoli della Valconca.