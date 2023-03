San Gregorio, parata di politici all’inaugurazione della fiera

Tutto esaurito all’Auditorium della Fiera di Morciano di Romagna per l’inaugurazione dell’edizione 2023 dell’Antica Fiera di San Gregorio, in programma fino al 12 marzo prossimo. Il taglio del nastro dell’esposizione campionaria, in corso al padiglione fieristico, è stato affidato a Paolo Calvano, assessore regionale al Bilancio, Personale, Patrimonio, Riordino istituzionale, Rapporti con Ue, e al sindaco di Morciano di Romagna Giorgio Ciotti. Presenti all’inaugurazione i parlamentari Jacopo Morrone, Beatriz Colombo e Domenica Spinelli, la Presidente dell’Assemblea Regionale Emma Petitti, la consigliera regionale Nadia Rossi, i sindaci dei Comuni del circondario, i rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni, le autorità civili e militari.

Dal palco dell’Auditorium della Fiera, Calvano ha lodato l’importante lavoro svolto in sinergia dai sindaci della Valconca per lo sviluppo del territorio. Lavoro che si è tradotto in un rilancio dell’ente di riferimento, l’Unione dei Comuni della Valconca, sempre più protagonista dei progetti di crescita che coinvolgono in maniera diretta i nove Comuni della vallata. Calvano ha confermato la volontà della Regione Emilia-Romagna di essere al fianco ai cittadini e alle imprese della Valconca. Da parte dell’assessore regionale un richiamo alla collaborazione tra settore pubblico e privato e un appello ai giovani presenti in sala, affinché continuino a coltivare le loro passioni. Dopo il taglio del nastro e una sosta dell’assessore regionale agli stand del Comune di Morciano di Romagna, dell’Unione Valconca e della Pro Loco di Montescudo - Monte Colombo, la cerimonia è proseguita nell’Auditorium della Fiera con il concerto dell’orchestra ’Note in festa’, composta da docenti e studenti dell’indirizzo musicale dell’I.C. Valle del Conca.

Il sindaco Giorgio Ciotti, ricordando che nel 2023 ricorre il 50esimo anniversario della fondazione del polo scolastico superiore morcianese, ha quindi consegnato quattro riconoscimenti alle "eccellenze morcianesi". Si tratta di quattro cittadini che si sono distinti nel campo del commercio e dell’economia, Umberto Zanni, Gianenrico Ghigi, dell’istruzione e della pubblica amministrazione, Benito Balzani (alla memoria), Atos Berardi. Per nove giorni le vie del paese saranno animate dagli stand dedicati al commercio ambulante e allo street food, dalle attrazioni del luna park, dalle mostre di piante e fiori, macchine agricole e industriali, mentre nelle osterie temporanee, nei ristoranti e nei locali morcianesi si potrà brindare e degustare le migliori proposte dell’enogastronomia locale. Da non perdere gli spettacoli serali all’Auditorium della Fiera, che spazieranno dalla musica al teatro passando per gli spettacoli comici e le commedie dialettali, così come l’esposizione campionaria presso il padiglione fieristico di via XXV Luglio.