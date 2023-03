San Gregorio, si alza il sipario

Si alza il sipario quest’oggi sull’edizione 2023 dell’Antica Fiera di San Gregorio, che andrà avanti fino a domenica. Ad inaugurare la fiera, oggi insieme al sindaco Giorgio Ciotti, ci sarà l’assessore regionale al Bilancio e al Personale Paolo Calvano. Tra le curiosità da non perdere questa sera (ore 21), all’Auditorium della Fiera, lo spettacolo inaugurale ‘Kirkos’ (ad ingresso gratuito) del maestro Fabio Masini, con narratore, orchestra ed artisti del circo. Tra le novità dell’edizione 2023 in piazza del Popolo prenderà vita ‘La Piazza dei Motori’, a cura della Nuova Sam, con le ultime novità per gli appassionati delle due ruote ed un angolo dedicato ai mezzi protagonisti del Rally Dakar.

Il sindaco di Morciano, Giorgio Ciotti, svela alcune curiosità del programma e fissa l’obiettivo: "Raddoppieremo gli spazi per i florovivaisti, allargando la loro area di esposizione anche a piazza del Popolo e via Colombari, ospiteremo la Yamaha con moto bellissime, avremo il ritorno di alcune prestigiose concessionarie d’auto con via Roma completamente dedicata a tale esposizione. E per la classica fiera della ‘vacca romagnola’ avremo allevatori da tutta Italia con almeno 50 capi che sfileranno sia sabato 11 che domenica 12 marzo, il giorno di San Gregorio. Credo che davvero oramai ci siamo lasciati il Covid alle spalle e la nostra fiera riaprirà una nuova stagione turistica, come non si vedeva da tempo, noi ci crediamo".

La fiera di San Gregorio è una delle manifestazioni più importanti della Valconca: il mondo dell’allevamento, con le sue tradizioni secolari e le mostre regionali di bovini, ovini e cavalli, ma anche il luna park, con le sue giostre capaci di portare divertimento e allegria nelle vie del paese, per la gioia dei più piccoli.

Tra gli appuntamenti da non perdere anche il Morciano Wine Festival, un tour con calice alla mano tra le tipicità ed eccellenze vinicole dei territori italiani, e la Fiera dell’elettronica con prodotti nuovi ed usati di informatica, telefonia, software e accessori. Insomma, da oggi a Morciano si respirerà aria di festa con la Fiera di San Gregorio.

Luca Pizzagalli