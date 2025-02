San Leo, altri 3,4 milioni per consolidare la rupe. Il sindaco: "Progetto pronto, cantiere in autunno"

Pioggia di milioni per completare la messa in sicurezza della rupe di San Leo. La Regione realizzerà quest’anno ulteriori lavori per consolidare la parete sud della rupe. L’intervento costerà 3 milioni e 400mila euro. I lavori saranno interamente finanziati dai fondi stanziati dal ministero all’ambiente e alla sicurezza energetica.

"L’intervento verrà molto probabilmente eseguito in autunno – fa il punto il sindaco Leonardo Bindi (nella foto) – Il progetto è già pronto da tempo. I nuovi lavori serviranno a concludere la messa in sicurezza della rupe e di tutto il centro storico di San Leo, dopo gli interventi già fatti nel corso degli ultimi anni". Con i nuovi lavori in programma "si arriverà così complessivamente a una spesa di quasi 10 milioni di euro per la sistemazione della rupe di San Leo". "Ringraziamo – conclude il primo cittadino – il ministero e la Regione per l’attenzione dedicata a San Leo, per i lavori svolti in questi anni e quelli che sono in partenza. San Leo è un paese bellissimo ma fragile, che ha bisogno di costanti cure".