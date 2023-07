San Leo, bilancio 2022 con un avanzo di 1,75 milioni di euro, soddisfatto il sindaco Bindi

San Leo comune virtuoso con un rendiconto di esercizio 2022 che chiude con un avanzo pari a 1,75 milioni di euro, superiore di 600mila euro rispetto all’anno precedente. Il rendiconto è stato approvato a maggioranza venerdì sera dal consiglio comunale. Soddisfatto il sindaco di San Leo Leonardo Bindi, che il giorno dopo sottolinea come il risultato del bilancio sia "il frutto del lavoro che è stato fatto con l’efficientamento energetico per risparmiare sui costi, e con l’utilizzo corretto dei gestionali per la verifica dei tributi emessi e quelli incagliati". Utile a migliorare i conti anche la "rinegoziazione dei mutui", voluta con lungimiranza dall’amministrazione.

"Una sommatoria di buone pratiche – dice con orgoglio Bindi – che ci hanno permesso di sanare in soli 6 o 7 anni un deficit che avremmo dovuto coprire in 30 anni". Accantonati anche circa 60 mila euro sui contenziosi, un ’tesoretto’ accumulato che servirà a pagare possibili parcelle dei legali. E ci sono poi 130 mila euro che verranno eventualmente impiegati come fondo di salvaguardia per le società a partecipazione pubblica. Tutto questo, rivendica Bindi, senza rinunciare agli investimenti, che "sono stati continui sul territorio", per scuole, strade e altre infrastrutture. E questo grazie anche alla partecipazione e all’ottenimento di fondi da vari bandi pubblici, non solo del Pnrr.

a.g.c.