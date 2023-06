San Leo Festival, Abbraccio alla Romagna colpita dall'alluvione, ricordo di Morricone e Zappa

Il festival di San Leo Festival riparte con un abbraccio alla Romagna colpita dall’alluvione. Numerosi gli eventi in programma. Si parte domani con un doppio concerto: alle 21 con il coro EnsembLais Consort, a seguire poi lo Swingin Daddies trio. Domenica Don Antonio & Trio Grande, e durante la serata il sindaco di Modigliana presenterà il documentario sull’alluvione. Attesissima la data del 15 luglio, quando ci sarà la cerimonia di conferimento delle Chiavi della città di San Leo al maestro Riccardo Muti, che poi assisterà all’esecuzione della Petite Messe solennelle di Rossini con il concerto diretto da Nicola Paszkowski. La serata servirà anche a raccogliere fondi per il restauro del convento di San Domenico. Previsti poi i concerti in omaggio a Ennio Morricone (al quale San Leo conferì la cittadinanza onoraria) e Frank Zappa, e tanti altri eventi fino a fine luglio.

a.g.c.