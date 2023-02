San Leo, la scuola pronta ad aprile

Entro aprile chiude definitivamente il cantiere della nuova scuola nel centro storico di San Leo. Dopo alcuni ricorsi, i lavori stanno per terminare: alla struttura mancano solo le rifiniture. "Mancano imbiancature e pavimentazioni interne – dice il sindaco Leonardo Bindi – e le piccole rifiniture nelle varie aule. Gli impianti sono già stati installati ed entro qualche settimana sarà allestito il verde sul tetto". L’importo dei lavori per la nuova scuola è di 1 milione di euro, il plesso su un singolo piano ospiterà la scuola materna e le elementari per un totale (al momento) di una ventina di bambini in pluriclasse. Accanto alle aule ci saranno laboratori, una piccola mensa e sale polivalenti a disposizione anche delle altre associazioni leontine. "L’obiettivo è completare tutto entro aprile per avere la nuova scuola a disposizione già dal prossimo anno scolastico – si augura il sindaco – Sarà un plesso all’avanguardia, tanto dal punto di vista antisismico quanto sotto il profilo dell’efficientamento e del risparmio energetico. Il progetto è all’avanguardia, secondo gli standard attuali. Tutti gli impianti sono stati già installati e ci sono stati una serie di sopralluoghi anche per la sicurezza e la situazione antisismica". Sulla nuova scuola non erano mancate le polemiche. "C’era stato molto ostruzionismo da una parte di popolazione non residente – continua ancora Bindi – con una serie di esposti e ricorsi. Ma dopo tutte le verifiche, il ministero dell’Istruzione aveva chiarito subito che le attività erano conformi. I lavori sono andati avanti nel corso dei mesi senza problemi. Ci siamo fermati nelle ultime settimane per colpa del maltempo e della neve che aveva un po’ rallentato il cantiere. Ma per aprile ce la faremo ad avere pronta la scuola. Per chi lamentava il taglio di alcuni alberi presenti nell’area, assicuriamo che altra vegetazione sarà ripiantata intorno alla scuola e anche sul tetto, dove arriverà un vero prato verde per tutta la copertura".

Rita Celli