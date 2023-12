San Leo, patto con la Regione: "per valorizzare la Fortezza"

Un patto siglato per valorizzare la Fortezza di San Leo e farne – sempre di più – un luogo di cultura e turismo. È questo l’obiettivo dell’accordo tra il Comune di San Leo e la direzione regionale dei musei dell’Emilia Romagna, approvato all’unanimità dal consiglio comunale leontino. L’accordo, che avrà una durata di 6 anni, intende promuovere sempre di più la conoscenza, la fruizione, la valorizzazione del complesso monumentale della Fortezza di San Leo, nonché lo sviluppo di un percorso turistico e culturale integrato con altri luoghi della cultura nel nostro territorio. Attraverso l’alleanza pubblico-privati e un sistema di rete per servizi turistici, si punta così a fare di San Leo e della Valmarecchia una destinazione turistica sempre più competitiva, anche all’estero. Rientra, in questa strategia, il piano per la realizzazione di nuove attività ed esperienze per i turisti, con l’aiuto anche della tecnologia.

L’accordo di valorizzazione "potrà inoltre favorire l’inserimento della Fortezza – spiega il Comune in una nota – nel sistema museale nazionale. Questo rappresenta per la città di San Leo una novità assoluta". Ed è una vera e propria svolta, come rimarca il sindaco Leonardo Bindi. "In questo modo portiamo avanti il percorso intrapreso negli ultimi anni: investire sempre di più nella cultura e nella promozione turistica. Questo accordo consentirà alla città di San Leo e alla sua Fortezza di aprirsi a scenari internazionali". Bindi poi ringrazia il consigliere con delega al turismo e alla cultura Pierluigi Sacchini "che con forza ha voluto e ha lavorato con me a questo importante accordo".

