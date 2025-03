San Leo, ruspe al lavoro: "Lavori per 5 milioni su strade e frane"

Una ‘pioggia’ di milioni dal governo per San Leo, per mettere in sicurezza il territorio. Sono 5 i milioni di euro stanziati per gli interventi (una ventina) su frane e dissesti causati dell’alluvione del 2023. Decine di imprese sono già in azione sui cantieri, nelle frazioni di San Leo. Da Pietracuta a Giogano, passando per Agenzia, Tausano, Maiano, Valle di Sotto, i lavori ai manti stradali e per opere di messa in sicurezza vanno avanti a ritmo serrato. Tra i progetti in programma ci sono anche la riqualificazione della pista ciclabile lungo il fiume Marecchia, le vie di Monte Pietracuta e le strade di collegamento di Santa Lucia.

"Andiamo avanti a ritmo spedito con i lavori di messa in sicurezza di tutto il territorio – fa il punto il sindaco leontino Leonardo Bindi – I fondi investiti sono tanti, stiamo seguendo passo dopo passo il cronoprogramma senza ritardi. Vogliamo terminare tutti i cantieri attualmente in corso entro la fine di quest’anno o, al più tardi, nei primi mesi del 2026. Si stanno realizzando opere per svariati milioni di euro, ringraziamo il governo che ha accolto le nostre richieste". Per Bindi gli interventi nelle frazioni "sono molto importanti per lo sviluppo del territorio e i collegamenti sono fondamentali. Poter garantire queste opere di riqualificazione per noi è motivo di grande soddisfazione". Gli uffici stanno lavorando anche ad altri progetti per la sicurezza del territorio, "abbiamo partecipato ad altri bandi per intercettare i fondi".

r.c.