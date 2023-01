San Lorenzo avrà una nuova strada Affidato l’incarico per il progetto

Primo passo a Riccione verso la progettazione della nuova strada che consentirà di bypassare viale San Lorenzo, finito sott’acqua anche con le abbondanti piogge di questi giorni. Il nuovo asse viario, che richiede un investimento di 4 milioni di euro, allaccerà viale Piemonte alla rotatoria di viale Udine, con un nuovo ponte alternativo. L’intervento è stato inserito nel Piano territoriale provinciale di Area vasta, nel frattempo è stato conferito l’incarico per la progettazione. Si eliminerà così l’annoso problema pluridecennale, che si presenta in prossimità del ponte sul Marano ogni qualvolta si registrano straordinarie precipitazioni con conseguenti disagi. "L’intervento, previsto nel Piano triennale 2023-2025 – spiega Simone Imola, assessore ai Lavori pubblici – è stato inserito come osservazione al Piano territoriale di Area vasta per essere finanziato. A breve daremo poi l’incarico per la progettazione. Step dopo step intendiamo portare avanti tutto, è chiaro che i tempi non dipendono solo da noi, ma anche dall’Area vasta provinciale". Nel frattempo occorrerà ripulire il letto del torrente. Proprio i giorni scorsi tra gli abitanti della zona serpeggiava preoccupazione per i numerosi tronchi e rami secchi d’albero che qua e là ostruiscono il normale deflusso delle acque del Marano, con la siccità rimasto quasi a secco. Da qui il loro appello al Servizio tecnico di bacino Romagna affinché si faccia pulizia. Viale San Lorenzo che, attraversando il centro abitato, arriva fino all’incrocio con viale Veneto; in prossimità del ponticello è finito sott’acqua anche lunedì, tant’è che un’auto è rimasta intrappolata proprio nell’acqua esondata dal percorso fluviale.

ni. co.