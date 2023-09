San Lorenzo, dal tango clandestino al concerto incendiario

Con la ronda "Tango clandestino" che vedrà volteggiare i tangueri di Romagna Portegna, sulle note delle più belle musiche argentine e il Concerto incendiario con rapper e altri artisti, a Riccione entra nel vivo il Laboratorio San Lorenzo: quartiere clandestino, urbano, contemporaneo. Si parte domani con il flash mob che Città teatro proporrà alle 18,45 a conclusione di un’altra iniziativa che rientra nello stesso progetto di Rigenerazione urbana e sicurezza di San Lorenzo. Si tratta dell’inaugurazione della piattaforma fitness nell’area verde accanto al Centro di quartiere, in viale Bergamo, realizzata da Geat con materiali riciclabili, per promuovere attività ludiche e sportive all’aria aperta e favorire il benessere e il divertimento. Accadrà alle 17,30 nell’ambito della Settimana Europea della Mobilità sostenibile, promossa dalla Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta. Il flash mob sarà a cura dell’associazione Città Teatro che sabato 23 dalle 18 alle 23 nella piazza centrale di San Lorenzo proporrà il Concerto incendiario con Faida Clan e Aerosol Art, Break Dance e dj set. L’evento intreccerà le discipline che hanno reso la cultura Hip hop un faro per ragazzi e ragazze dei quartieri di tutto il mondo, in particolare ballo, musica e pittura. Saranno coinvolti i writer Enko4 e Steb, che dipingeranno dei pannelli con la tecnica spray, la Riccione Dance Center con le coreografie di Debora Busti e il contributo di Denis di Pasqua,breaker fondatore della Break the Funk. A incendiare la platea sarà infine il Rap del Faida Clan.

Nives Concolino