San Lorenzo, i residenti: "Chiusi in casa per paura delle bande"

Risse, alcol, schiamazzi fino a notte fonda con i residenti che si chiudono in casa per evitare ulteriori problemi. E’ il clima che più di un residente a San Lorenzo descrive ed è quello che ammette il presidente del comitato locale Elio Mainardi: "C’è preoccupazione, da tempo ormai, per la presenza dei gruppi di giovani nella notte". Quanto accaduto nel fine settimana scorsa al Mac’s Corner Cafè, nella parte alta del quartiere San Lorenzo. Due gruppi di giovani, vicino al bar, se le davano senza risparmiarsi verso l’1,30 nella notte quando sono arrivati i carabinieri dopo una segnalazione. Anche i due carabinieri sono stati presi a calci e pugni, finendo al pronto soccorso per farsi refertare, ma senza riportare gravi conseguenze. Sono finiti in manette tre giovani due stranieri e uno italiano. Ma i problemi, spiegano i residenti, non sono solo nella parte a monte, anche la zona della piazza a due passi dalla chiesa, resta un’area da evitare quando si fa buio e arrivato i gruppetti di giovani. "Io ad una certa ora non esco più" dice un residente. Qui i problemi vanno avanti da anni ormai. Prima era il porticato a ridosso della chiesa a diventare luogo di bivacco a notte fonda con bottiglie di alcol che si trovavano al mattino. Oggi i gruppetti si sono spostati nella zona della piazza. Fanno le ore piccole. In passato i residenti uscivano e riprendevano i ragazzi. Oggi, invece, si comincia ad avere paura di quei gruppi in cui si trovano maggiorenni e minorenni. Il Comune ha avviato un progetto sicurezza che ha visto l’installazione di tre telecamere. Una è rivolta sulla piazza e le altre due all’ingresso di viale San Lorenzo. Il Comune ha anche piazzato telecamere nella zona del ponte di viale Veneto sull’autostrada.