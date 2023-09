San Lorenzo, il palco s’incendia con gli artisti

Un palco incendiario, writers e musica rap. San Lorenzo si trasforma con il progetto sicurezza dando spazio a break dance, dj set e street art. Sabato dalle 18 in piazza San Lorenzo. Dal collettivo Faida Clan la musica, mentre l’avvio alle 18 con Enko4 e Steb, writers formatisi entrambi a Riccione, che dipingeranno dei pannelli per rappresentare le arti visive con la tecnica spray. A seguire dalle 20 la Riccione Dance Center i suoi ballerini di Hip Hop. Infine il Rap del Faida Clan per ‘incendiare’ il palco della piazza.