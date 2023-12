San Lorenzo, in campo duecento baby atleti

Festa di Natale sul campo di via Bergamo. Quella di domenica è stata una giornata di calcio e divertimento per 200 bambini del settore giovanile del San Lorenzo, arrivati insieme alle proprie famiglie. "E’ stata una domenica speciale per tutti noi – commentano il presidente Pruccoli e i due responsabili Manzaroli e Ortalli – che corona una prima parte di stagione davvero fantastica". I numeri sono in crescita e il progetto si arricchisce anno dopo anno. "I ragazzi sono aumentati e ci siamo strutturati con uno staff di allenatori di primo livello ma anche con tante iniziative che completano l’offerta tecnica con una più sociale e volta a far squadra che coinvolge le famiglie, per noi un punto imprescindibile per chi fa sport".