San Lorenzo, inizia la Festa della famiglia

A San Lorenzo torna la Festa della famiglia. Si parte stasera con la Compagnia della Volpe che nel teatro del centro parrocchiale. Domani animazione per bambini e di sera ‘Notte di musica e non solo’. Domenica la festa entra nel vivo con la messa in piazza e la celebrazione degli anniversari di matrimonio. Nel pomeriggio si balla con la band Real Pop e la dance music, poi esposizione di auto e moto d’epoca, cena e intrattenimento, stend di beneficienza e sottoscrizione a premi.