San Lorenzo, nove viali in cantiere

Dopo l’intervento da parte di Hera per il rinnovo della rete idrica nel quartiere San Lorenzo, sono in corso i lavori per il rifacimento degli asfalti che interessano nove viali della zona. Gli interventi sul manto stradale erano partiti alla fine di ottobre in viale Vado Ligure, già completato. In questa seconda fase interesseranno i viali Cella Ligure, Ceriale, Cengio, Oneglia, Rapallo, Alassio, Imperia, Lavagna e Nervi e saranno completati entro la prima settimana di aprile. In viale Millesimo, in cui sono previsti gli interventi di Enel e il rifacimento dell’acquedotto, saranno fatti in un secondo momento. Questi interventi completano il piano di riqualificazione urbana programmato dall’amministrazione comunale nel quartiere per garantire strade più sicure e maggior comfort per residenti e utenti. "Il piano degli interventi predisposto per San Lorenzo rappresenta un passo importante per migliorare la qualità della vita e la sicurezza stradale nel quartiere che può contare su una rete idrica completamente rinnovata ed efficiente e sulla riqualificazione delle strade", commenta l’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola.