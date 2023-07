San Lorenzo, quella strada è piena di buche

"Tremano le case per colpa di una strada piena di buche, percorsa da mezzi pesanti". I residenti di viale Vado Ligure nella zona di San Lorenzo, sono esasperati a tal punto da avviare una raccolta di firme al link https:www.change.orgpchiediamo-una-riasfaltatura-urgente-per-un-viale-pericoloso-a-riccione. "Lungo questo viale - raccontano - transitano molti mezzi pesanti anche per la presenza del deposito per i mezzi pubblici". Nella petizione è scritto: "Rifare questa strada, per cui i fondi ci sono già ma la cui decisione non viene mai presa, significa dare un senso di sicurezza ai residenti e rendere decorosa una via trafficata in un quartiere le cui strade sono state destinate al più totale abbandono". In giugno il viale sarebbe dovuto essere asfaltato, ma "l’operazione è stata rimandata al 2024 poiché si è riscontrata la necessità di intervenire sulla rete fognaria". I residenti si dicono stanchi delle attese e stanno raccogliendo le firme anche lungo la via "per poi presentarle in municipio alla commissaria".