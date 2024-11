San Lorenzo scende in campo. Trecento iscritti nelle squadre

Record di iscritti per il San Lorenzo calcio grazie alla collaborazione che la società riccionese ha avviato con il Cesena calcio. Sono più di 250 gli iscritti, e arrivano a 300 contando Juniores e Prima Squadra. Al centro sportivo di via Bergamo è un via vai continuo tutti i giorni di decine e decine di ragazzi che si ritrovano per allenamenti e partite. Quest’anno sono ben 14 le squadre del settore giovanile iscritte ai campionati, seguite da più di 20 allenatori/collaboratori. "Da piccola realtà di quartiere siamo orgogliosi di essere diventati in termini numerici una delle più importanti società cittadine - dice il presidente Maurizio Pruccoli –, ma soprattutto siamo orgogliosi di essere un punto di riferimento per le famiglie di San Lorenzo e non solo, un luogo di ritrovo dove i ragazzi fanno sport e crescono in salute, un centro sportivo dove la socialità gioca un ruolo fondamentale, dove si fanno attività di gruppo come domenica scorsa quando in 230 siamo stati a Cesena a vedere la partita tutti insieme". I due responsabili della società sono Matteo Ortalli e Alessandro Manzaroli: "Siamo arrivati nel 2022 per una nuova sfida, allora i tesserati erano meno di un centinaio. Quest’anno l’ulteriore step è arrivato grazie all’affiliazione al Cesena; andiamo periodicamente a Martorano per apprendere metodologie di allenamento e consigli pratici da tecnici professionisti, mentre una volta al mese vengono i mister del Cesena sui nostri campi per visionare i ragazzi e proporre allenamenti specifici".