San Lorenzo senza energia. La mappa dei viali al ‘buio’

CronacaSan Lorenzo senza energia. La mappa dei viali al ‘buio’
2 set 2025
ANDREA OLIVA
Cronaca
San Lorenzo al buio. In questo caso non si tratta di un blackout come quelli accaduti in buona parte della città, soprattutto a sud, per effetto dei danni provocati alla cabina primaria a fianco della stazione nella settimana dopo Ferragosto.

Il 9 settembre si terranno delle interruzioni di energie elettrica nella zona di San Lorenzo affinché e-distribuzione possa intervenire sugli impianti. L’interruzione programmata inizierà alle 8 del mattino per concludersi alle 12,30, e interesserà solo i clienti in bassa tensione.

I viali interessati sono i seguenti: viale Veneto (civici 151, 155, 159, 1x, 135a, 135x, 137x, 157x, da 120 a 132 e 132a); viale Vicenza (civici da 1 a 5, da 9 a 15, 13a, da 4 a 16, 2a, 4a, 6a, 16a); viale Verona (civici 3, da 11 a 13, 9a, da 6 a 10, 4a, 8a); viale Mestre (civici 1, 15x, 17x); viale Valtellina (civici 1a, 2x).

Durante i lavori, e-distribuzione raccomanda di non utilizzare gli ascensori e di prestare attenzione, poiché l’energia elettrica potrebbe essere riattivata momentaneamente per brevi periodi.

Per segnalare guasti, i cittadini possono rivolgersi al numero verde 803.500. Per ulteriori informazioni sui lavori o sulle interruzioni, è possibile consultare il sito e-distribuzione.it.

