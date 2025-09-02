San Lorenzo senza energia. La mappa dei viali al ‘buio’

San Lorenzo al buio. In questo caso non si tratta di un blackout come quelli accaduti in buona parte della città, soprattutto a sud, per effetto dei danni provocati alla cabina primaria a fianco della stazione nella settimana dopo Ferragosto.
Il 9 settembre si terranno delle interruzioni di energie elettrica nella zona di San Lorenzo affinché e-distribuzione possa intervenire sugli impianti. L’interruzione programmata inizierà alle 8 del mattino per concludersi alle 12,30, e interesserà solo i clienti in bassa tensione.
I viali interessati sono i seguenti: viale Veneto (civici 151, 155, 159, 1x, 135a, 135x, 137x, 157x, da 120 a 132 e 132a); viale Vicenza (civici da 1 a 5, da 9 a 15, 13a, da 4 a 16, 2a, 4a, 6a, 16a); viale Verona (civici 3, da 11 a 13, 9a, da 6 a 10, 4a, 8a); viale Mestre (civici 1, 15x, 17x); viale Valtellina (civici 1a, 2x).
Durante i lavori, e-distribuzione raccomanda di non utilizzare gli ascensori e di prestare attenzione, poiché l’energia elettrica potrebbe essere riattivata momentaneamente per brevi periodi.
Per segnalare guasti, i cittadini possono rivolgersi al numero verde 803.500. Per ulteriori informazioni sui lavori o sulle interruzioni, è possibile consultare il sito e-distribuzione.it.