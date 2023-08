San Lorenzo, spunta vasca dell’Antica Roma

Durante le trivellazioni per la posa di nuovi cavi Enel, nell’area davanti al Ritz Cafè (ex Conti), in viale Giulio Cesare, sono venute alla luce strutture murarie e di pavimentazioni databili tra la fine dell’età repubblicana e l’inizio dell’età imperiale. Si tratta di almeno due ambienti, di cui uno in pendenza che fa pensare a una vasca. Lo conferma il funzionario della Sovrintendenza Kevin Ferrari: "Enel ci aveva inviato il progetto per l’autorizzazione. Conoscendo l’area, dove in passato sono emerse strutture murarie e la necropoli, abbiamo studiato strategie d’intervento che consentissero di garantire la tutela e la documentazione di evidenze archeologiche. Visto che il rinvenimento era interessante abbiamo concordato di allargare l’area da sondare, passando dai 9 ai 30 metri quadri. Si è in fase preliminare per cui resta da capire se si è in presenza di un edificio produttivo o abitativo", conclude Ferrari.