San Marino a tutto gas. Bologna deve arrendersi

san marino

8

bologna

2

BOLOGNA: Agretti es (0/2), Paolini 2b (0/2), Helder 1b (0/3), Martina (Fuzzi 0/1) 3b (0/2), Gamberini dh (2/3), Liberatore r (0/3), Borghi (Bacci 0/1) ed (0/2), Giacomini ss (0/2), Bertossi (Mengoli 0/1) ec (0/1).

SAN MARINO: Tromp ec (2/4), Diaz 3b (3/3), Batista ed (2/4), Celli (Di Raffaele 0/1) dh (1/3), Alvarez r (1/3), Angulo 2b (0/3), Pieternella es (1/3), Lopez ss (0/2), Ferrini 1b (0/2).

Successione: BOLOGNA: 000 110 0 = 2 bv 2 e 2; SAN MARINO: 331 100 X = 8 bv 10 e 1

Lanciatori: Leon (L) rl 2, bvc 5, bb 2, so 1, pgl 5; Civit San Martin (r) rl 4, bvc 5, bb 1, so 3, pgl 1; Pedrol (W) rl 4, bvc 2, bb 2, so 4, pgl 1; Severino (r) rl 0.1, bvc 0, bb 2, so 0, pgl 0; Kourtis (S) rl 2.2, bvc 0, bb 2, so 6, pgl 0.

Note: fuoricampo di Tromp (1p. al 1°); triplo di Pieternella; doppi di Gamberini, Diaz e Batista.

È un inizio di trittico positivo, quello del San Marino Baseball contro la Fortitudo Bologna. Il big match del quarto turno del girone A ha portato a scontrarsi due delle big degli ultimi anni, che assieme a Parma anche nel 2024 puntano allo scudetto. L’esito è stato chiaro e netto, con San Marino a imporsi 8-2 grazie a un inizio di partita a tutto gas, con tre segnature nel primo inning e tre nel secondo. Sul monte di lancio la sfida è tra Pedrol, preferito in casa San Marino a un Quevedo in ripresa ma non al meglio, e Leon. L’avvio è totalmente favorevole ai padroni di casa, che a Serravalle mettono subito le cose in chiaro. L’1-0 sammarinese arriva grazie al primo uomo in battuta, il leadoff Tromp (foto), bravo a incontrare il sesto lancio di Leon per il fuoricampo del vantaggio. L’inning prosegue col doppio di Diaz, Batista in base su errore della difesa e Celli che li fa avanzare con una rimbalzante. Con due in posizione punto, è cruciale il successivo singolo di Alvarez, che in un solo giro di mazza fa entrare i due punti del 3-0. Al 2°, con due out e le basi vuote, di nuovo piede pigiato sull’acceleratore e altri punti che entrano. Per Ferrini c’è la base ball, Tromp prosegue la sua bella serata con un singolo e Diaz riempie le basi dopo aver ricevuto quattro ball. Il momento è importante e a spaccare in due la partita è Batista, il cui profondo doppio a sinistra fa entrare i tre punti del 6-0. La partita è già decisa, con San Marino a segnare ancora tra 3° (errore dopo il triplo di Pieternella) e 4° inning (volata di Alvarez). Bologna, che ha battuto solo due valide nella partita, segna al 4° e al 5°, ma non va mai vicino a riaprila. Solo al 5° qualche pericolo, ma Kourtis salva a basi piene e San Marino vola verso la vittoria.