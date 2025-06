San Marino al Villaggio di Coldiretti

Una delegazione di imprenditori agricoli di San Marino iscritti al gruppo Glass di Osla ha partecipato al Villaggio Coldiretti a Udine, manifestazione che ha visto oltre 210mila presenze in tre giorni. Insieme ai vertici dell’organizzazione, sul palco anche i ministri del governo Italiano Francesco Lollobrigida e Luca Ciriani. Durante i dibattiti sono stati trattati temi di rilievo istituzionale come la politica europea sul riarmo e la proposta di un fondo unico di spesa per i sostegni comunitari, altro argomento che genera preoccupazione tra le imprese del settore primario. L’occasione ha consentito alla delegazione Osla-Glaas di scambiare i saluti con il presidente di Coldiretti Ettore Prandini "e di approfondire – spiegano dall’associazione di categoria – le prossime occasioni di lavoro insieme. In particolare si sta pensando ad un convegno su cibo sano e salute insieme a Coldiretti Rimini e Forlì. Le realtà associative dei due Paesi continueranno a lavorare insieme per stimolare il dibattito sull’importanza del settore agricolo e per aumentare la consapevolezza nei consumatori sulla produzione locale di cibo.