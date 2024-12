San Marino: allarme per cani avvelenati, pene più severe richieste

Torna l’incubo. Miky, dolcissima cagnolina molto amata dalla sua famiglia, è morta dopo aver ingerito un boccone avvelenato a San Marino. L’incubo al quale fa riferimento sui social l’Associazione protezione animali di San Marino, è quello del killer dei cani, al quale sul Titano danno la caccia da 13 anni.

I primi casi di avvelenamento di cani risalgono al 2011, con decine di esche nei parchi pubblici e nei giardini privati, causando due morti e l'annullamento della mostra internazionale canina. Due anni fa, altri sette avvelenamenti, di cui tre fatali, si sono verificati nella zona di Monte Cerreto. Da lì, un decreto legge è stato varato dal governo per inasprire le pene sul maltrattamento degli animali.

Ora, la morte di Miky ha riacceso l'attenzione sul problema. La cagnolina si è sentita male dopo una passeggiata serale. "Un’amica a quattro zampe, con un passato già difficile", scrive il proprietario sui social, raccontando di come Miky fosse stata abbandonata due volte prima di trovare una famiglia amorevole.

Le indagini della Gendarmeria sono in corso, ma in via del Voltone non sembrano essere stati trovati bocconi avvelenati. L’Apas sottolinea che, nonostante il decreto del 2022 preveda pene per chi provoca morte o sofferenza agli animali, queste sono considerate irrisorie e non deterrenti.

L’Apas ha elaborato un progetto di modifica al Codice Penale, sperando che venga preso in considerazione. "Non è possibile ripiombare nella paura di portare a passeggio il proprio cane", afferma l'associazione, chiedendo leggi più severe e indagini mirate.

La presidente dell’Associazione protezione animali del Titano, Emanuela Stolfi, ha dichiarato alla tv di Stato: "Speriamo di non dover rivivere l’incubo degli avvelenamenti seriali. È importante che le pene siano più severe, ispirandosi a quanto accade in Italia per i casi di maltrattamento e uccisioni ingiustificate di animali".