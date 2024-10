San Marino all’Eurovision Junior. Idols Sm alla conquista di Madrid

San Marino torna sul palco dell’Eurovision Junior Song Contest a distanza di nove anni dall’ultima volta. Quella in programma il 16 novembre, alla Caja Mágica di Madrid, in Spagna, sarà la quarta partecipazione del Titano alla versione ’giovane’ della competizione canora europea. E a sventolare la bandiera biancazzurra saranno le Idols.Sm, quattro ragazzine sammarinesi tra gli undici e i 12 anni. Asia Ceccoli, Vera Stefania Olkhovskaya, Giorgia De Sciciolo e Giulia Rinaldi canteranno ’Come noi’, brano brano scritto dalla band sammarinese Miodio che all’Eurovision Song Contest dei ’grandi’ hanno portato la bandiera del Titano nel 2008, alla sua prima partecipazione. "La canzone nasce da una sorta di brainstorming che abbiamo fatto con le ragazze – raccontano Nicola Della Valle e Paolo Macina dei Miodio – Abbiamo parlato delle loro passioni, della musica che piace loro e, pezzo per pezzo, è nata ‘Come Noi’, che parla di amicizia". C’è un brano e c’è un videoclip al quale hanno collaborato in team Barbara Andreini, Nathalia Locheron, Jessika Andreoni, Studio Mw, Luca Zucchi ed Enea Salicioni. "Abbiamo grande fiducia nella partecipazione delle Idols Sm alla gara di Madrid – dice il segretario di Stato al Turismo, Federico Pedini Amati – alle quali non si chiedono risultati in termini di classifica, ma di divertirsi e godersi un’occasione unica". Dicevamo, quarta partecipazione sammarinese allo Junior. E per la seconda volta con una formazione tutta al femminile, come nel 2014, a Malta, quando sul palco salirono le The Peppermints. Prima di loro, nel 2013, a Kiev, in Ucraina, toccò a Michele Perniolam allora fresco vincitore di ’Ti lascio una canzone’, il talent show della Rai condotto da Antonella Clerici.E nell’edizione del 2015 rappresentare San Marino, in quell’occasione a Sofia, in Bulgaria, toccò alla 14enne russa Kamilla Ismailova. Ora avanti con le Idols Sm. Che si esibiranno, sabato 16 novembre, per 13esima. Ben 17 le Nazioni in gara con l’Italia che sarà in corsa con Simone Grande, vincitore di The Voice Kids. La diretta sarà alle 18 su San Marino Rtv con la voce dei ‘rei Convessi’, al secolo Mirco Zani e Roberto Bagazzoli, voci mattutine di Radio San Marino. Come nelle edizioni precedenti, il vincitore sarà decretato da una combinazione di voto delle giurie nazionali e voto online del pubblico.