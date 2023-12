San Marino avrà il suo padiglione all’Expo 2025 e sarà progettato dall’Università del Titano

Siglato l’accordo di partecipazione della Repubblica di San Marino all’Expo di Osaka del 2025. A mettere la firma sul contratto, nei giorni scorsi nella sede dell’ambasciata del Giappone a Roma, è stato il gommissario generale per la Repubblica di San Marino, Filippo Francini. L’accordo è stato firmato con la Japan Association for the 2025 World Exposition che prevede la presenza della Repubblica di San Marino alla manifestazione con un proprio padiglione dal 13 aprile al 13 ottobre 2025. "Dopo gli ottimi risultati garantiti dalla partecipazione sammarinese a Expo Dubai 2020 – spiegano dalla segreteria di Stato al Turismo – inizia un nuovo percorso per arrivare con un progetto di alto livello per la promozione dell’immagine e delle opportunità offerte nei diversi settori: economia, turismo, commercio, ambiente e salute". Il tema scelto dagli organizzatori è ‘Designing future society for our lives’ con il padiglione di San Marino che troverà spazio nel settore ’Saving life’. Expo 2025 segna una tappa importante per tutti i Paesi partecipanti che saranno chiamati a presentare il proprio percorso per il raggiungimento degli obiettivi dettati dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. La progettazione architettonica e di design del padiglione sarà affidata all’Università di San Marino mentre la gestione amministrativa sarà dell’Agenzia per lo Sviluppo-Camera di Commercio che si occuperà della promozione del sistema economico sammarinese.