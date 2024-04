San Marino brilla nel doppio test con Godo

Doppia vittoria per il San Marino Baseball nei due test amichevoli di ieri pomeriggio con Godo. La squadra di Doriano Bindi, che da questa settimana ha tutto il roster a disposizione, ha vinto 8-0 e 2-0 le due gare da sette inning, mostrando già una discreta confidenza nel box e nessun problema sul monte di lancio. Nel primo match buona prestazione di Quevedo, De Leon, Pedrol e Baez, che hanno concesso solo 2 valide, e anche di un attacco che ne ha infilate 12. Titani in vantaggio al 1° (1-0), sul 3-0 al 3°, sul 7-0 a fine 4° e poi sull’8-0 al 6°. 3/3 per un Ferrini già caldo e buone prestazioni anche per i nuovi arrivati Alvarez e Tromp, entrambi a 2/4. In campo Alvarez a ricevere, con Ferrini in prima, Angulo in seconda, Diaz in terza e Lopez interbase. Esterni Tromp, Celli e Batista.

Nel secondo incontro alcuni cambi in difesa e ottime cose sul monte per Pomponi, Luca Di Raffaele, Severino, Pascoli e Kourtis, che in totale hanno concesso solo una valida e zero punti al line-up ospite. In battuta i punti sono arrivati grazie alla volata di sacrificio di Angulo al 2° e al triplo di Pieternella al 4°. In totale 8 valide con menzione d’onore per il 2/3 con doppio di Lopez, che nella prima partita era rimasto all’asciutto. Sabato prossimo altra doppia amichevole interna allo stadio di Serravalle, ma con Macerata. Il campionato per i vicecampioni d’Italia comincerà venerdì 26 aprile. Il trittico iniziale sarà proprio contro la squadra marchigiana.