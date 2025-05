San Marino Capitale del Tifo Pulito 2027: l'iniziativa della Brigata Mai 1 Gioia

Un progetto europeo, ambizioso e profondamente radicato nei valori più autentici dello sport. È questo lo spirito con cui la Brigata Mai 1 Gioia ha presentato ufficialmente l’iniziativa ‘San Marino Capitale del Tifo Pulito 2027’, durante la conviviale del Panathlon Club San Marino. A illustrare i contenuti del progetto sono stati Daniele Dei e Riccardo Mariotti, in rappresentanza della Brigata, gruppo organizzato di tifosi della Nazionale sammarinese noto da oltre un decennio per l’originalità e l’etica del proprio approccio al tifo.

La Brigata Mai 1 Gioia, attiva dal 2012, è oggi riconosciuta come un unicum nel panorama del tifo calcistico internazionale. Da sempre si distingue per un sostegno entusiasta, colorato, creativo e soprattutto rispettoso, tanto nei confronti della propria Nazionale quanto di tutte le tifoserie avversarie. "Non ci sono insulti, violenza, cori discriminatori", spiegano. È da questa base che nasce l’idea di candidare San Marino a diventare, nel 2027, la prima Capitale del tifo pulito in Europa. Il progetto prevede l’organizzazione, nel corso di quell’anno, di un grande convegno internazionale. Obiettivo centrale dell’iniziativa sarà la redazione di un Manifesto europeo del tifo pulito, da proporre a Uefa e Fifa, con l’aspirazione di trasformarlo "in uno strumento di orientamento e ispirazione per il mondo del calcio e dello sport in generale". Chiedendo sostegno alle istituzioni.