San Marino celebra la sua compatrona

Il corteo, la messa nella cripta di Sant’Agata e la funzione nella Basilica del Santo. Ieri San Marino ha celebrato la patrona di Catania e sua compatrona. Il 5 febbraio è una data importante per la storia di San Marino e viene fatto risalire al 1740, quando il cardinale Enriquez, inviato dalla Santa Sede, restituì quell’autonomia e quella libertà che nei mesi precedenti il cardinale Alberoni aveva cercato di minare. Dal 1740 ogni anno a San Marino si festeggia con cerimonie e processioni solenni che prendono vita nel Borgo Maggiore fino ad arrivare nella Basilica del Santo. Proprio come ieri. Al mattino le celebrazioni solenni, nel pomeriggio l’alzabandiera in Piazza della Libertà ha dato il via alla processione in onore di Sant’Agata. "La storia è il più grande degli insegnamenti – scrivono da Domani Motus Liberi – e la ricorrenza di Sant’Agata rappresenta per la nostra Repubblica un momento di riflessione sul significato della parola libertà".