San Marino da 50 anni nell’Unesco tra incontri bilaterali e serate di gala

San Marino festeggia i 50 nell’Unesco a Parigi dove ha sede l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la scienza e la Cultura. Due giorni di incontri istituzionali e celebrazioni ai quali partecipano i Capitani Reggenti Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi, accompagnati nella capitale francese dai segretari di Stato agli Esteri, Luca Beccari e alla Cultura, Teodoro Lonfernini. Ad accogliere la delegazione sammarinese, nella giornata di martedì è stato l’ambasciatore di San Marino a Parigi, Leopoldo Guardigli. Poi nella sede dell’Unesco, l’incontro con il direttore generale, Audrey Azoulay. Un ampio e articolato incontro bilaterale, nel quale sono stati ripercorsi i rapporti tra la Repubblica e l’Organizzazione internazionale e i proficui passi compiuti in decenni di intensa attività. "E’ stata una occasione di confronto sulle sfide attuali", riferiscono dagli Esteri. Richiamati dal Segretario Beccari i principali traguardi raggiunti, confluiti anche con l’ingresso di San Marino, nel luglio 2008, nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’Umanità, dopo un intenso lavoro negoziale. Espressa, da parte di Azoulay, "una sincera soddisfazione per il ruolo svolto da San Marino, per la presenza costante alle principali attività dell’Organizzazione, per la promozione dei principi a livello interno e internazionale e per la volontà di testimoniare, anche concretamente, la vicinanza, contribuendo ai suoi principali programmi". Richiamati futuri ambiti di collaborazione nel settore della formazione, specialmente accademica, oggetto di specifici incontri con il Segretario Lonfernini. "Abbiamo mosso i primi passi nel multilateralismo proprio con l’ingresso di San Marino all’Unesco – dice Beccari – Questa visita conferma e rilancia un rapporto di collaborazione che guarda al futuro, al potenziamento di nuovi programmi congiunti, alla luce del modello esclusivo che la Repubblica rappresenta per Unesco". "Sono particolarmente soddisfatto di questa visita – spiega Lonfernini – per le prospettive concrete emerse, soprattutto nel potenziamento della cooperazione universitaria". Ieri il Segretario Esteri è stato anche ricevuto dal ministro delegato del primo ministro e del ministro Affari Esteri, incaricato per l’Europa, Benjamin Haddad.

In serata, alla presenza di rappresentanti diplomatici e ospiti particolarmente benemeriti della Repubblica, una serata di gala alla ‘Maison Baccarat’ per festeggiare il 50esimo anniversario con una raccolta fondi destinata a sostenere la Raccomandazione Unesco 2023. Ospiti d’onore Sting e la moglie Trudie Styler, diplomatici a disposizione della Repubblica di San Marino dal 2021.