San Marino da cinema: ciak, si gira

Una spy-comedy e il film dedicato all’Operazione Salvataggio. "Due case di produzione ci hanno scelto". Ad annunciare con una certa soddisfazione lo sbarco di San Marino sul grande schermo è il segretario di Stato al Turismo, Federico Pedini Amati. Lui che all’industria del cinema ha iniziato a puntarci anni fa. Inizieranno presto, infatti, le riprese di due film girati in parte sul Titano. Pedini Amati presenta, così, la collaborazione con Strade dell’Est, casa di produzione romagnola di Maurizio Paganelli che ambienterà a San Marino alcune immagini del film ‘Tornando ad est’, sequel di ’Est– Dittatura last minute’ che grande successo ha ottenuto nel 2020. Anche il secondo capitolo del lungometraggio diretto dal regista Antonio Pisu avrà come protagonisti Lodo Guenzi, Matteo Gatta e Jacopo Costantini premiati per ‘Est’ con il Nastro d’argento per gli attori emergenti. La storia ambientata nel 1991 in Romagna, sul Titano e al confine fra Romania e Bulgaria è una spy-comedy che sarà distribuita nelle sale cinematografiche e sulle principali piattaforme internazionali di streaming. Le riprese di ‘Tornando ad est’ saranno effettuate nei mesi di maggio e giugno. Saranno invece a San Marino lunedì le cineprese del film dedicato all’Operazione Salvataggio, organizzata dal ministro dell’Educazione Bottai verso la fine della Seconda Guerra Mondiale e in particolare alla figura del soprintendente marchigiano Pasquale Rotondi che nascose nel Montefeltro le opere artistiche più rilevanti per evitarne la razzia e il danneggiamento in tempo di guerra.

Le opere saranno nascoste nella Rocca di Sassocorvaro e nel Palazzo dei Principi di Carpegna ‘forzieri’ dove non solo arrivano i tesori marchigiani, ma anche quelli di Venezia, di Milano e di Roma che necessitano di essere protetti dai bombardamenti. Piazzale della Pieve, Passo delle Steghe, Contrada Borgoloto e altri scorci del centro storico sammarinese saranno set del progetto di Quality Film. "Il cineturismo in Italia vale quasi 600 milioni di euro all’anno – spiega il Segretario Pedini Amati presentando una ricerca di Panorama Turismo – e noi, che abbiamo scorci, panorami e location che tutto il mondo ci invidia non siamo stati in grado di attrarre una produzione cinematografica da oltre 50 anni. Non abbiamo lo strumento delle film-commission e sicuramente necessitiamo di norme specifiche per lo sviluppo dell’industria cinematografica, ma stiamo lavorando da 4 anni a questa parte per provare a portare set sul nostro Paese. E i primi risultati si vedono".