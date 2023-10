San Marino decolla verso la space economy

È il primo approccio di San Marino a un segmento economico di altissima qualità e specializzazione, ma subito ha sollecitato l’interesse da parte dei colossi mondiali di quella che si conosce come ’Space Economy’, che sul Titano si sono dati appuntamento per dare vita a ’Aerospace’, la prima rassegna sammarinese del settore che si terrà al Multieventi mercoledì e giovedì della prossima settimana. "Un numero zero – dice il segretario di Stato all’Industria, Fabio Righi presentando il progetto – perché il vero lavoro inizierà proprio il giorno successivo all’evento. Un progetto ambizioso per il quale è necessario il coinvolgimento di tutti perché diventi un’operazione di sistema". Le tecnologie dello spazio rappresentano oggi un trend in costante crescita non solo come volume d’affari, ma anche grazie alla nascita di nuove attività economiche e l’ingresso di soggetti e capitali privati.

"Un settore che si stima – spiegano dalla Segreteria – possa raggiungere in pochi anni un valore vicino ai duemila miliardi di dollari". All’evento sammarinese, a cui hanno aderito le maggiori industrie aerospaziali, ha concesso il patrocinio ufficiale la Camera di commercio Usa, "mostrando grande entusiasmo", come ha affermato il suo rappresentante in Repubblica, John Mazza. Presenti anche le Agenzie aerospaziali europea, italiana e dell’Arabia Saudita. "Un’iniziativa che ha registrato da subito un grande interesse – spiega Raffaella Greco che ne ha curato l’organizzazione – che consentirà anche alle aziende sammarinesi di mettersi in luce in questo importante settore".

Aerospace, che dovrà diventare un appuntamento a cadenza biennale, favorirà infatti lo sviluppo della filiera della Space economy a San Marino, in stretta sinergia con le istituzioni e il tessuto economico italiano. Il tema è già stato al centro dei colloqui bilaterali. Le due giornate di Aerospace in programma offriranno ai mille studenti che già si sono prenotati, l’opportunità di dialogare con il colonnello Walter Villadei, l’astronauta italiano che si appresta a partire per la missione Axiom-3 alla guida navetta Crew Dragon di Space X, il cui lancio avverrà in gennaio dalla base Nasa di Cape Canaveral, in Florida.